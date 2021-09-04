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Taliban güçleri Pencşir'e girdi, Kabil’de havaya ateş açıp kutlama yaptılar

A Haber
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Giriş: 04.09.2021 09:34
Güncelleme:04.09.2021 09:38
Afganistan'da Taliban, bir tek kontrolü altına alamadığı Pençşir vilayetinin Paryan ilçesini ele geçirdi. Vilayette çatışmalar devam ederken, Kabil'de Taliban güçleri kutlama için havaya ateş açtı. Taliban havaya ateş açılmasını yasakladı bölgeden detayları A News Haber Koordinatörü Orhan Sali aktardı.
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