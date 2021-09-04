04 Eylül 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Taliban güçleri Pencşir'e girdi, Kabil’de havaya ateş açıp kutlama yaptılar
Afganistan'da Taliban, bir tek kontrolü altına alamadığı Pençşir vilayetinin Paryan ilçesini ele geçirdi. Vilayette çatışmalar devam ederken, Kabil'de Taliban güçleri kutlama için havaya ateş açtı. Taliban havaya ateş açılmasını yasakladı bölgeden detayları A News Haber Koordinatörü Orhan Sali aktardı.