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Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Başkan Erdoğan’ın ‘Bağımsız Türkiye’ yürüyüşünü kırmaya çalışanlar aynı kafalardır

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Giriş: 21.01.2023 23:20
Güncelleme:21.01.2023 23:30
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden yolda Batı medyası ve arka planda Türkiye’yi çökertmek için faaliyet yürüten isimlerin bir kez daha sahne çıkmasını, “100 yıl önce Abdülhamid'e karşı kurulan derin İngiltere, Fransa operasyonları ve küresel hegemonya çalışmaları ile bugün 2023’e giderken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yeni Türkiye, Büyük Türkiye, Bağımsız Türkiye’ yürüyüşünü kırmaya çalışanlar aynı kafalardır” sözleriyle açıkladı.
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