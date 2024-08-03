03 Ağustos 2024, Cumartesi
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Taksim esnafının elektrik isyanı! Haftalar geçti sorunlar çözülmedi
Mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıkları gördüğümüz bir yaz yaşıyoruz. Günlük hayatımıza olumsuz yansıyan yanları var elbette bu durumun. Aşırı klima kullanımından kaynaklanan elektrik kesintileri bunlardan biri. Geride bıraktığımız günlerde, Sultanahmet'te baş göstermişti bu sıkıntı. Taksim esnafı da aynı dertten muzdarip. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyorlar.