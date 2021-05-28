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Taksim Camii'ni istememişlerdi! İşte dönemin gazete manşetleri

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Giriş: 28.05.2021 12:13
Güncelleme:28.05.2021 12:18
CHP'nin 1940 yılında Topçu Kışlası'ndaki tarihi camiyi yıkınca Taksim Meydanı'nda cami kalmadı. 81 yıllık hukuki ve siyasi mücadelenin sonunda hasret sona erdi. 2017'de temeli atılan Taksim Camii bugün açılıyor. CHP'nin cami yapımını engellemek için mimarları, mahkemeleri, belediyeyi ve hatta askerleri devreye soktu ancak bu kez başaramadı. Yapılanlar ise milletin hafızasına kazındı.
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