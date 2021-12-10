Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme! İtiraf etti: Cinayeti PKK adına işledim

Şırnak'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tahir Güven'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme var. Tutuklanan şüpheli Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheli olayı PKK adına gerçekleştirdiğini itiraf etti. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN