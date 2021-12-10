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Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme! İtiraf etti: Cinayeti PKK adına işledim

A Haber
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Giriş: 10.12.2021 11:44
Şırnak'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tahir Güven'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme var. Tutuklanan şüpheli Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheli olayı PKK adına gerçekleştirdiğini itiraf etti. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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