04 Ağustos 2022, Perşembe
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Tahıl krizi çözüldü fiyatlar düştü! İlk ihracat gemisi buğday fiyatlarını düşürdü
Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda çıkan Razoni isimli ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yeni gemilerin gelişiyle birlikte fiyatlar daha da düşecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu TZOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir değerlendirdi.