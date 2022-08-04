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Tahıl krizi çözüldü fiyatlar düştü! İlk ihracat gemisi buğday fiyatlarını düşürdü

A Haber
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Giriş: 04.08.2022 10:45
Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda çıkan Razoni isimli ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yeni gemilerin gelişiyle birlikte fiyatlar daha da düşecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu TZOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir değerlendirdi.
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