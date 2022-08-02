02 Ağustos 2022, Salı
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Tahıl gemisi bugün İstanbul’a geliyor! Emtia fiyatları ne durumda? Tahıl koridoru ne anlama geliyor?
Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 'tahıl sevkiyatı' anlaşmasının imzalanmasının ardından ilk gemi yola çıktı. Odessa'dan hareket eden geminin bu gece İstanbul'da olması bekleniyor. Türkiye'nin diploması zaferiyle kurulan tahıl koridorunda ilk gemi yola çıkar çıkmaz tarım emtia fiyatlarını düşürdü. Buğday, mısır, soyada günlük düşüş yüzde 2'yi aştı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve TZOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer değerlendirdi.