Tahıl anlaşmasında süre uzadı

Son dakika haberleri... Ukrayna Altyapı Bakanlığı,19 Kasım'da süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dair önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık İstanbul'da imzalanan anlaşmanın 120 gün uzatıldığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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