Tadilat vurgunu! Ev yenileme hayalleri suya düştü

Ev tadilatı vaadiyle tuzak kuran dolandırıcılar ortaya çıktı. Antalya'da uygun fiyat vaadine inanan 30 kişi bu tuzağa düştü. Kiminin tadilatı hiç başlamadı, kiminin ise yarım kaldı.

