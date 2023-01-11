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Suyumuz tehlike altında! 100 yıl içinde su kaynaklarında düşüş yaşanacak

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 09:02
Susuz bir hayat elbette ki düşünülemez. Ancak sularımız ise büyük tehlike altında. Çünkü 100 yıl içinde Türkiye su kaynaklarında yüzde 25 düşüş yaşanacak. Türkiye, küresel iklim değişikliğinin yoğun hissedildiği Akdeniz kuşağında yer alıyor. Ve yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı. En çok suyu ise tarımda harcıyoruz. İklim uzmanı Doğanay Tolunay tarımsal alanlarda yağmur suyu hasadı yöntemi ile suda verimliliğin artırılacağını söyledi. Çözüm ise atık sular için geri dönüşüm çalışmalarından geçiyor.
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