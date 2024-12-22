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Suriye’yi nasıl bir gelecek bekliyor? | ANALİZ

Suriye’yi nasıl bir gelecek bekliyor? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.12.2024 09:03
Esad'ın devrilmesi Suriye için büyük bir değişim ve fırsat anlamına geliyor. Ancak bu değişimin gerçekleşmesi, geçiş sürecinin ne kadar kapsayıcı yönetildiğine bağlı. Suriye'nin etnik, dini ve mezhepsel yapısı ile uluslararası güç dengeleri, sürecin nasıl şekilleneceği üzerinde etkili olacak. Peki yeni suriye nasıl yönetilecek? Olası senaryolar neler? Detaylar A Haber araştırma planlama servisimizin hazırladığı analiz haberde...
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Suriye’yi nasıl bir gelecek bekliyor? | ANALİZ
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