Suriye’ye yeni kara harekatı yapılacak mı? Hangi bölgeleri kapsar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyini işaret ederek "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. 5. kara harekatı mı geliyor? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN