02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Suriye’ye yeni kara harekatı yapılacak mı? Hangi bölgeleri kapsar?

Suriye’ye yeni kara harekatı yapılacak mı? Hangi bölgeleri kapsar?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2023 11:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyini işaret ederek "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. 5. kara harekatı mı geliyor? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeniden kapanma asla uygulanmayacak
"Yeniden kapanma asla uygulanmayacak"
İstinat duvarı çöktü! 4 araç...
İstinat duvarı çöktü! 4 araç...
5. kara harekatı mı geliyor?
5. kara harekatı mı geliyor?
Teröristler veterineri katletti
Teröristler veterineri katletti
Hangi HDP ilçe başkanları gözaltında?
Hangi HDP ilçe başkanları gözaltında?
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Otomobil fiyatları geriledi!
Otomobil fiyatları geriledi!
Özgür Özel görevini fiili olarak bıraktı!
Özgür Özel görevini fiili olarak bıraktı!
LGBT’ye karşı TBMM’ye 150 bin ıslak imza!
LGBT’ye karşı TBMM’ye 150 bin ıslak imza!
26 adrese eşzamanlı baskın!
26 adrese eşzamanlı baskın!
Irak’ın kuzeyine hava harekatı
Irak’ın kuzeyine hava harekatı
Hedef Meclis miydi? A Haber’de flaş açıklamalar
Hedef Meclis miydi? A Haber'de flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster