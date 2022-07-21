21 Temmuz 2022, Perşembe
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Suriye'ye 5'inci harekat olacak mı? Rejim güçleri ve PKK/YPG yan yana
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran dönüşü açıklamalarında, Türkiye'yi tehdit eden unsurlar bulundukça Suriye'ye askeri operasyonun gündemde olacağının altını çizdi. Türkiye'nin terörle mücadelesine Rusya ve İran'ın da destek vermesini istedi. Başkan Erdoğan, "ABD Fırat'ın doğusunu terk etmeli” dedi ve terör örgütüne ABD'nin desteğini tekrar hatırlattı. Peki ABD, Suriye'de nerede? Suriye'de hangi bölgede hangi ülke konuşlu? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye'den aktardı.