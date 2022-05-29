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Suriye'ye 5. Harekat ne zaman? Olası harekat öncesi durum nasıl?

A Haber
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Giriş: 29.05.2022 14:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde konuşlu bulunan PKK/YPG'li teröristlere yönelik yeni bir harekatın sinyalini vermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi. A Haber ekibi harekat için hazırlık yapan Suriye Milli Ordusu’nu görüntüledi. Öte yandan YPG/PKK işgalindeki bölgelerden biri Ayn El Arap kırsalındaki Zor Mağar. Peki olası harekat öncesinde bölgede durum ne? Gelişmeleri A Haber muhabirleri Mehmet Geçgel ve Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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