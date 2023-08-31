Suriye'nin kuzeyinde aşiretler PKK'ya karşı ayaklandı! Suriye'nin kuzeyinde hangi proje çöktü ve çatışma başladı?

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde terör örgütü PKK/PYD, ABD yönetimiyle hareket eden aşiretleri de hedef almaya başladı. İki taraf arasındaki çatlak PKK'nın Ahmet El-Habil isimli aşiret liderini tutuklamasıyla çatışmaya dönüştü. Merkeze bağlı Tel Feddin, Sur, Direnc, İzbe, Meamel ile Ebu Hammam köylerine yayılan çatışmalarda 3 kişi öldü. Sur'da aşiret üyeleri PKK karargahını basarak 10 teröristi yakaladı. Peki Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor? Aşiretler PKK ile neden çatışıyor? Suriye'nin kuzeyinde hangi proje çöktü ve çatışma başladı? PKK ile aşiretler arasındaki çatışmanın arka planını A Haber canlı yayınında terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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