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Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 15:10
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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