12 Mart 2025, Çarşamba
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Suriye’de yeni dönem! 8 maddelik anlaşmanın perde arkası A Haber’de
Suriye’de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG/YPG ele başı Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşma ile ateşkes sağlandı ve Suriye haritası artık tek renk oldu. Gelişmeleri ve anlaşmanın şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi. Suriye’de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG/YPG ele başı arasından yapılan anlaşma ile ateşkes sağlandı harita tek renge döndü. İsyan ve darbe girişimi de bastırıldı. Gelişmeleri ve anlaşmanın şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.