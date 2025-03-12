12 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Suriye’de yeni dönem! 8 maddelik anlaşmanın perde arkası A Haber’de
Suriye’de yeni dönem! 8 maddelik anlaşmanın perde arkası A Haber’de

Suriye’de yeni dönem! 8 maddelik anlaşmanın perde arkası A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2025 10:58
Suriye’de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG/YPG ele başı Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşma ile ateşkes sağlandı ve Suriye haritası artık tek renk oldu. Gelişmeleri ve anlaşmanın şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi. Suriye’de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG/YPG ele başı arasından yapılan anlaşma ile ateşkes sağlandı harita tek renge döndü. İsyan ve darbe girişimi de bastırıldı. Gelişmeleri ve anlaşmanın şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
Suriye’de yeni dönem! 8 maddelik anlaşmanın perde arkası A Haber’de
8 maddelik anlaşmanın perde arkası!
8 maddelik anlaşmanın perde arkası!
Fotoğrafı canlı yayında gösterdi
Fotoğrafı canlı yayında gösterdi
DEM’in turu 3 parti ile devam edecek!
DEM'in turu 3 parti ile devam edecek!
A Haber Şam’da
A Haber Şam'da
Filistinli çocuklardan Başkan Erdoğan’a sevgi seli
Filistinli çocuklardan Başkan Erdoğan’a sevgi seli
25 ilde operasyon! 76 şüpheli yakalandı
25 ilde operasyon! 76 şüpheli yakalandı
CHP’li 4 belediyeye terör operasyonu
CHP'li 4 belediyeye terör operasyonu
Yavaş’tan İmamoğlu’na gönderme!
Yavaş'tan İmamoğlu'na gönderme!
Erdoğan: Mutabakat eksiksiz uygulanmalı
Erdoğan: Mutabakat eksiksiz uygulanmalı
CHP’li belediyede işten çıkarılan kadının feryadı!
CHP'li belediyede işten çıkarılan kadının feryadı!
Irak’taki deprem Hakkari’den de hissedildi!
Irak'taki deprem Hakkari'den de hissedildi!
Gazzeli kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık bırakmayacağız
"Gazzeli kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık bırakmayacağız"
Daha Fazla Video Göster