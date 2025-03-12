Suriye’de yeni dönem! 8 maddelik anlaşmanın perde arkası A Haber’de

Suriye’de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG/YPG ele başı Ferhad Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşma ile ateşkes sağlandı ve Suriye haritası artık tek renk oldu. Gelişmeleri ve anlaşmanın şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi. Suriye’de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG/YPG ele başı arasından yapılan anlaşma ile ateşkes sağlandı harita tek renge döndü. İsyan ve darbe girişimi de bastırıldı. Gelişmeleri ve anlaşmanın şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.