04 Temmuz 2024, Perşembe
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Suriye'de yaşanan son olaylar! MSB kaynakları: Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Suriye'de yaşanan provokasyona ilişkin "Bu eylemlere karşı gerekli önlemler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.