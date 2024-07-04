Suriye'de yaşanan son olaylar! MSB kaynakları: Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Suriye'de yaşanan provokasyona ilişkin "Bu eylemlere karşı gerekli önlemler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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