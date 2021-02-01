PKK/YPG, önce Afrin kent merkezindeki terör saldırısında sivilleri hedef aldı ardından Azez ve El Bab'da sivillere yönelik bombalı saldırı düzenledi. Esad ve terör örgütü YPG arasındaki çatışmayı ne anlama geliyor? Hem bu saldırıları hem de terör örgütü YPG ile Esad arasındaki çatışmayı terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi.

PKK/YPG, önce Afrin kent merkezindeki terör saldırısında sivilleri hedef aldı ardından Azez ve El Bab'da sivillere yönelik bombalı saldırı düzenledi. Esad ve terör örgütü YPG arasındaki çatışmayı ne anlama geliyor? Hem bu saldırıları hem de terör örgütü YPG ile Esad arasındaki çatışmayı terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi.

Ağar, "Maksat Türkiye'nin olduğu bölgeleri istikrarsızlaştırmak" ifadelerini kullandı.