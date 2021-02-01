01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Suriye’de gerilimin yükselmesinin arka planında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

Suriye’de gerilimin yükselmesinin arka planında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2021 12:40
Güncelleme:01.02.2021 12:44
PKK/YPG, önce Afrin kent merkezindeki terör saldırısında sivilleri hedef aldı ardından Azez ve El Bab'da sivillere yönelik bombalı saldırı düzenledi. Esad ve terör örgütü YPG arasındaki çatışmayı ne anlama geliyor? Hem bu saldırıları hem de terör örgütü YPG ile Esad arasındaki çatışmayı terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi.

PKK/YPG, önce Afrin kent merkezindeki terör saldırısında sivilleri hedef aldı ardından Azez ve El Bab'da sivillere yönelik bombalı saldırı düzenledi. Esad ve terör örgütü YPG arasındaki çatışmayı ne anlama geliyor? Hem bu saldırıları hem de terör örgütü YPG ile Esad arasındaki çatışmayı terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi.

Ağar, "Maksat Türkiye'nin olduğu bölgeleri istikrarsızlaştırmak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Gözler yeni yılın ilk MGKsında! Sincar Harekatı masada SON DAKİKA: GÖZLER YENİ YILIN İLK MGK'SINDA! SİNCAR HAREKATI MASADA
Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincara operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge? SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" DEDİ! SİNCAR'A OPERASYON OLACAK MI? SİNCAR NEDEN KRİTİK BÖLGE?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Gerilimin arka planında ne var?
Gerilimin arka planında ne var?
İzmir’deki depremler ne anlama geliyor?
İzmir’deki depremler ne anlama geliyor?
Myanmar'daki darbeye kınama
Myanmar'daki darbeye kınama
Aşılanan sayısı 2 milyonu geçti
Aşılanan sayısı 2 milyonu geçti
İnce ne zaman istifa edecek?
İnce ne zaman istifa edecek?
FETÖ'nün medya ayağı canlı yayında ifşa edildi!
FETÖ'nün medya ayağı canlı yayında ifşa edildi!
Altaylı'nın kirli yüzünü! Muhsin Yazıcıoğlu'na...
Altaylı'nın kirli yüzünü! Muhsin Yazıcıoğlu'na...
Hilal Kaplan Habertürk'te yaşananları anlattı!
Hilal Kaplan Habertürk'te yaşananları anlattı!
CHP'de istifalar sürecek mi?
CHP'de istifalar sürecek mi?
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
İnce CHP'den kaç vekil istiyor?
İnce CHP'den kaç vekil istiyor?
MSB: Kazdıkları çukura gömülecekler
MSB: Kazdıkları çukura gömülecekler
Daha Fazla Video Göster