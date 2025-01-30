30 Ocak 2025, Perşembe
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Suriye ile askeri anlamda ilk temas! MSB heyeti Suriye’de görüşme gerçekleştirdi
Suriye ile askeri alanda ilk temas sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı heyeti Suriye'ye giderek görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin askeri iş birliği için bir ön hazırlık olduğu değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleden bölgesel konulara kadar birçok başlık yer aldı. İşte detaylar...