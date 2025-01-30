Suriye ile askeri anlamda ilk temas! MSB heyeti Suriye’de görüşme gerçekleştirdi

Suriye ile askeri alanda ilk temas sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı heyeti Suriye'ye giderek görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin askeri iş birliği için bir ön hazırlık olduğu değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleden bölgesel konulara kadar birçok başlık yer aldı. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN