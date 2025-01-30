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Suriye ile askeri anlamda ilk temas! MSB heyeti Suriye’de görüşme gerçekleştirdi

Suriye ile askeri anlamda ilk temas! MSB heyeti Suriye’de görüşme gerçekleştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 14:17
Suriye ile askeri alanda ilk temas sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı heyeti Suriye'ye giderek görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin askeri iş birliği için bir ön hazırlık olduğu değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleden bölgesel konulara kadar birçok başlık yer aldı. İşte detaylar...
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Suriye ile askeri anlamda ilk temas! MSB heyeti Suriye’de görüşme gerçekleştirdi
Suriye ile askeri anlamda ilk temas
Suriye ile askeri anlamda ilk temas
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