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Suriye hapishanelerindeki şok gerçekler! Esir tutulan genç A Haber’e konuştu: Namaz kılınması dahi yasaktı!

Suriye hapishanelerindeki şok gerçekler! Esir tutulan genç A Haber'e konuştu: Namaz kılınması dahi yasaktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.12.2024 23:00
Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen hapishanelerinden 14 ay Adra hapishanesinde esir tutulan Engin Arslan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gazze’ye gitmek için yola çıkan Arslan Suriye’de Esad rejimi tarafından tutsak edildi. Adra Cezaevi'nde aylarca ajan olarak suçlandığını söyleyen Arslan canlı yayında,” Yalan makinesine bağladım doğru söylediğini anladılar beraat ettim fakat cezaevinden çıkmama izin vermediler.” ifadelerini kullandı.
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Suriye hapishanelerindeki şok gerçekler! Esir tutulan genç A Haber’e konuştu: Namaz kılınması dahi yasaktı!
Suriye hapishanelerindeki şok gerçekler!
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