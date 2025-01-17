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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Erdoğan tarihte doğru yerde durdu

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Erdoğan tarihte doğru yerde durdu

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 08:50
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'nin başından bu yana Suriye halkına verdiği desteğe teşekkür etti, "Türkiye tarihin doğru tarafında durdu" dedi. Şeybani, Suriye'nin yeniden inşası için de çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ülkelerinin bu süreçte izleyeceği yol haritasını anlattı.
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Erdoğan tarihte doğru yerde durdu
Erdoğan tarihte doğru yerde durdu
"Erdoğan tarihte doğru yerde durdu"
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