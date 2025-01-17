17 Ocak 2025, Cuma
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Erdoğan tarihte doğru yerde durdu
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'nin başından bu yana Suriye halkına verdiği desteğe teşekkür etti, "Türkiye tarihin doğru tarafında durdu" dedi. Şeybani, Suriye'nin yeniden inşası için de çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ülkelerinin bu süreçte izleyeceği yol haritasını anlattı.