Süre doluyor çekilme sürüyor! PKK/YPG konvoyu Kamışlı'dan ayrıldı |Video
ABD ile varılan mutabakat sonrası terör örgütü işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin çekilme konvoyunu görüntülendi.
TERÖRİSTLERİN ÇEKİLME GÖRÜNTÜSÜ
Teröristlerin belirlenen güvenli bölgeden çekilme süreci devam ediyor. Teröristlerin Kamışlı'dan çekildiği anlar sınırdaki kameralara böyle yansıdı.
BAŞKAN ERDOĞAN: ŞU AN İTİBARİYLE 700-800 TERÖRİST ÇEKİLDİ
Rusya ziyharet öncesi açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Çekilme devam ediyor. Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu. Kalan 1200-1300 kadar olanında süratla çıkmaya devam ettiği çıkacağı söyleniyor. Bunların tamamı çıkacak." dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜ ÇEKİLMEZSE HAREKAT KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
ABD ile varılan mutabakata göre, belirlenen 120 saatlik sürede terör örgütü YPG ağır silahları bırakacak, tahkimatlar yok edilecek. Çekilme sürecinde ise sorumluluk Amerika Birleşik Devletleri'nde.
Herhangi bir nedenle anlaşmaya uyulmazsa harekat kaldığı yerden devam edecek.
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Bütün Ambulanslari götürüyorlar burnuma pis kokular geliyor
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