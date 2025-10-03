Sumud kahramanlarına siyonist saldırı! Gazzeli gençler aktivistlere seslendi

Katliamcı İsrail’in soykırımcı askerleri Gazze’ye umut taşıyan Sumud’a baskın düzenledi ve dünyanın vicdanını taşıyan aktivistleri kaçırdı. Aşdod Limanı’na götürülen aktivistler hapishaneye götürülmeden önce bakan müsveddesi olan siyonist alçak Ben Gvir’in psikolojik şiddetine maruz kaldı. Öte yandan Gazzeli bir genç Sumud filosu aktivistlerine mesaj gönderdi, Tüm dünya bizi terk ederken, bizi terk etmeyi reddettiniz. Siz bizim kalbimizdesiniz. Gazze'ye ulaşmasanız da olur. Siz bizim kardeşlerimizsiniz.” dedi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

