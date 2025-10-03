03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sumud kahramanlarına siyonist saldırı! Gazzeli gençler aktivistlere seslendi
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı! Gazzeli gençler aktivistlere seslendi

Sumud kahramanlarına siyonist saldırı! Gazzeli gençler aktivistlere seslendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 10:02
Katliamcı İsrail’in soykırımcı askerleri Gazze’ye umut taşıyan Sumud’a baskın düzenledi ve dünyanın vicdanını taşıyan aktivistleri kaçırdı. Aşdod Limanı’na götürülen aktivistler hapishaneye götürülmeden önce bakan müsveddesi olan siyonist alçak Ben Gvir’in psikolojik şiddetine maruz kaldı. Öte yandan Gazzeli bir genç Sumud filosu aktivistlerine mesaj gönderdi, Tüm dünya bizi terk ederken, bizi terk etmeyi reddettiniz. Siz bizim kalbimizdesiniz. Gazze'ye ulaşmasanız da olur. Siz bizim kardeşlerimizsiniz.” dedi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı! Gazzeli gençler aktivistlere seslendi
Ayşe Barım’a yeniden tutuklama kararı!
Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı!
Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı!
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı!
Siyonist Bakan Ben Gvir Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı
Siyonist Bakan Ben Gvir Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı
Marinette Gazze yolunda!
Marinette Gazze yolunda!
Narin davasında 3 tahliye!
Narin davasında 3 tahliye!
DEAŞ yapılanmasına operasyon!
DEAŞ yapılanmasına operasyon!
MİT Mossad casusunu yakaladı!
MİT Mossad casusunu yakaladı!
Sumud’u bekliyorum, çikolata isteyeceğim
"Sumud'u bekliyorum, çikolata isteyeceğim"
30 ilde FETÖ’ye operasyon! 64 tutuklama
30 ilde FETÖ’ye operasyon! 64 tutuklama
MİT İsrail’e casusluk yapan dedektifi yakaladı
MİT İsrail’e casusluk yapan dedektifi yakaladı
İsrail Sumud’a saldırdı dünya ayakta! Aktivistler nereye götürüldü?
İsrail Sumud’a saldırdı dünya ayakta! Aktivistler nereye götürüldü?
Daha Fazla Video Göster