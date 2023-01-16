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Şule Yüksel Şenler Vakfı açıldı! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

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Giriş: 16.01.2023 12:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. "Yürekli bir dava kadınıydı" dediği Şule Yüksel Şenler hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Dönemin Cumhurbaşkanı tehdit etti. Soruşturmalar eksik olmadı ama o yılmadı" ifadelerine yer verdi.
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Açılışını Başkan Erdoğan yaptı
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı
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