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Suikastlar, darbeler, finansal operasyonlar… Türkiye hangi önlemleri alıyor? | ANALİZ

Suikastlar, darbeler, finansal operasyonlar… Türkiye hangi önlemleri alıyor? | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 15:59
Terör devleti İsrail kurulduğu tarihten bugüne yaklaşık 2 bin 700 kişiyi suikastla öldürdü. Suikasta uğrayanların çoğunluğu Filistinli mücahitler olmakla beraber, Mossad'ın suikast listesinde Mısırlı, Suriyeli, Lübnanlı ve İranlılar da vardı. Mossad, bölge haritasını kendi lehine dizayn etmek için doğrudan askeri çatışmalara girmek yerine sinsice suikastlar düzenliyordu. En son Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu. Haniye'nin şehadeti arkasında yanıtlanması gereken pek çok soru işareti bıraktı. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin işte bu sorulara yanıt aradı...
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