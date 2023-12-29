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Stadyum yönetimi Türk taraftarların sesini bastırıyorlar!

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Giriş: 29.12.2023 21:24
Güncelleme:29.12.2023 21:24
Türk taraftarlar İstiklal Marşı söylediği sırada stadyum yönetimi İstiklal Marşımızı bastırmaya çalıştı. İşte o görüntüler...
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