Sözde yazar çarşaflıları hedef aldı: Bombacı sapık

sosyal medya hesaplarından çarşafları kadınları hedef alan sözde yazar Ajlan Tekinkoç tepki çeken sözler kullandı. Provokatör yazar sosyal medya hesabından hakaret yağdırarak "Kara çarşafın altında bombacı mı var, sapık mı var? AVM gibi yerlerin sana zaten ters gelmesi gerekiyor. Senin medreselerden çıkmaman gerekiyor. Yolda giderken kara çarşaflı bir insan göreyim derim ki bunun altında ne var, bombacı mı? Ne yani hemen yolumu değiştirir giderim yani." dedi.