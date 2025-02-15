15 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sözde yazar çarşaflıları hedef aldı: Bombacı sapık
Sözde yazar çarşaflıları hedef aldı: Bombacı sapık

Sözde yazar çarşaflıları hedef aldı: Bombacı sapık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2025 19:16
sosyal medya hesaplarından çarşafları kadınları hedef alan sözde yazar Ajlan Tekinkoç tepki çeken sözler kullandı. Provokatör yazar sosyal medya hesabından hakaret yağdırarak "Kara çarşafın altında bombacı mı var, sapık mı var? AVM gibi yerlerin sana zaten ters gelmesi gerekiyor. Senin medreselerden çıkmaman gerekiyor. Yolda giderken kara çarşaflı bir insan göreyim derim ki bunun altında ne var, bombacı mı? Ne yani hemen yolumu değiştirir giderim yani." dedi.
Sözde yazar çarşaflıları hedef aldı: Bombacı sapık
Sözde yazar çarşaflıları hedef aldı!
Sözde yazar çarşaflıları hedef aldı!
Evlilik parasını uzay macerasına harcadı
Evlilik parasını uzay macerasına harcadı
CHP Kurultayı’na Lütfü Savaş’tan iptal davası!
CHP Kurultayı'na Lütfü Savaş'tan iptal davası!
Özgür Özel şiiri yanlış okudu!
Özgür Özel şiiri yanlış okudu!
Mahkeme adına kredi çekilen kişi haklı buldu!
Mahkeme adına kredi çekilen kişi haklı buldu!
İşte TÜSİAD gerçeği!
İşte TÜSİAD gerçeği!
Kahtalı Mıçe ne zaman toprağa verilecek?
Kahtalı Mıçe ne zaman toprağa verilecek?
Vali Mustafa Çiftçi ahaber.com.tr’ye konuştu
Vali Mustafa Çiftçi ahaber.com.tr’ye konuştu
AK Parti’de kongre heyecanı! Tüm gözler Erdoğan’da
AK Parti'de kongre heyecanı! Tüm gözler Erdoğan'da
Ameliyat masasında fiyat pazarlığına soruşturma!
Ameliyat masasında fiyat pazarlığına soruşturma!
Hamas-İsrail arasında 6. esir takası bugün
Hamas-İsrail arasında 6. esir takası bugün
Postalcıların patronu TÜSİAD
Postalcıların patronu TÜSİAD
Daha Fazla Video Göster