24 Şubat 2023, Cuma
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Sözde ilahiyatçı Nazif Ay'dan skandal laiklik açıklaması: Allah laik bir varlıktır
İslam dini ile ilgili akılalmaz sözler sarf eden sözde ilahiyatçı Nazif Ay katıldığı bir televizyon programında yeni bir skandala imza attı. Aralık ayının son günlerinde CHP yandaşı Halk TV'de "Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir" diyen Ay, şimdi de, "Allah laik bir varlıktır. Atatürk'e saygı farzdır." dedi.