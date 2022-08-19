Sözde halkçı Kemal Kılıçdaroğlu! İşçi ve emekçilerin yanındayız diyen Kılıçdaroğlu eylem yapan işçileri yanına yaklaştırmadı

Tekirdağ'da maaşlarının azlığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı protesto eden belediye çalışanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında ona da tepki gösterdi. Tekirdağ'da yaptığı konuşmada protestolara görmezden gelen Kılıçdaroğlu eylem yapan işçilerin arasından otomobiliyle yine protestolar eşliğinde ayrıldı. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki "Hani siz halkçıydınız? Hani işçinin ve emekçinin yanındaydınız?" ifadelerini kullandı.