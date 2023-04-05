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Sözde akademisyenler talimatı PKK'dan almış! Perde arkasını A Haber'de anlattı: İYİ Parti masada örseleniyor! HDP kadar itibar görmüyor

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 13:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "karanlık aydınlar" diye nitelediği sözde akademisyenler, 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonların durdurulmasını isteyen bir bildiriye imza atmıştı. CHP'nin de destek verdiği o bildirinin bizzat PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın talimatıyla hazırlandığı ortaya çıktı. PKK'lı Hozat, geçtiğimiz günlerde 7'li koalisyona destek mesajları vermişti.
Sözde akademisyenler talimatı PKKdan almış! SÖZDE AKADEMİSYENLER TALİMATI PKK'DAN ALMIŞ!

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