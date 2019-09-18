Sözcü ve Cumhuriyet'in 'cami satılıyor' haberleri asparagas çıktı | Video

Sözcü ve Cumhuriyet Gazeteleri ile Oda TV isimli internet sitesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde belediyenin sekiz camiyi satılığa çıkardığı yönünde bir yalanı ortaya attı. A Haber canlı yayınına bağlanan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Sözcü, Cumhuriyet ve Oda TV’nin yalanını tek tek çürüttü.