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18.09.2019
Sözcü ve Cumhuriyet'in 'cami satılıyor' haberleri asparagas çıktı | Video
Sözcü ve Cumhuriyet Gazeteleri ile Oda TV isimli internet sitesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde belediyenin sekiz camiyi satılığa çıkardığı yönünde bir yalanı ortaya attı. A Haber canlı yayınına bağlanan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Sözcü, Cumhuriyet ve Oda TV’nin yalanını tek tek çürüttü.
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