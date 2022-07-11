Soykırım kurbanları Srebrenitsa’da anılıyor! Avrupa’nın gözleri önünde insanlık dramı

11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Avrupa'nın gözleri önünde bir soykırım yaşandı. Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri, 8 bin 372 Bosnalı Müslümanı katletti. Son olarak kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı daha bugün, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Katliamın 27'nci yılında öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilen kurbanların en genci öldürüldüğünde 16, en yaşlısı ise 59 yaşındaydı. Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı altı bin 721'e yükselecek. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar daha sonra Sırplara teslim edilmiş ve Sırp birlikleri bir soykırıma imza atmıştı.

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