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Sosyal medyadan hakarete düzenleme! 9. Yargı paketi yeni haftada Komisyon’da görüşülecek

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 06.07.2024 09:40
Sosyal medyadan hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkıyor. Yargı paketinde yer alacak düzenlemenin ayrıntılarını A haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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