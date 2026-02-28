Sosyal medyada yeni düzenleme: Çocukları korumak için harekete geçildi I Uzman A Haber'e anlattı

Türkiye'de sosyal medya kullanımına yönelik, özellikle çocukları siber zorbalık ve suç örgütlerinden korumayı amaçlayan yeni yasal düzenlemenin detayları netleşti. 15 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasının engellenmesi, kimlik doğrulama zorunluluğu ve yapay zeka ile dijital suç takibi gibi adımlar yolda. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında milyonları ilgilendiren bu tarihi düzenlemenin perde arkasını ve getireceği yenilikleri tek tek anlattı.