Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı! 33 bin lira dolandırıldı

İstanbul'da yaşayan bir kadın sosyal medyada gördüğü ucuz mobilya takımını satın almak isterken dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcıların "para gelmedi" yalanına inanarak verilen hesaba 3 kez 11 bin lira yatıran genç kadın 33 bin lirasından oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN