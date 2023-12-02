Sosyal medya fenomenlerine büyük şok! Tüm mal varlıklarına el konuldu

Sosyal medya fenomenleri hakkında kara para akladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konma kararı verildi. Mal varlıklarına el konulan isimler arasında Tayyar Öz, Özlem Öz, Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut var.