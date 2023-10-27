28 Ekim 2023, Cumartesi
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Sosyal medya fenomeni Kanada'da halkın tepkisini ölçtü: Gazze için endişeliysen sarıl
Sosyal medya fenomeni Saif Shawaf, Kanada'nın Toronto kentindeki kalabalık bir meydanda Gazze için sosyal deney yaptı."Gazze'de olanlardan endişeliysen, bana sarıl" pankartı açan fenomen, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı insanların tepkisini ölçtü.