17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sosyal medya çukuru TikTok'ta bir skandal daha! İslam düşmanı alçak canlı yayında kutsalımız Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı

Sosyal medya çukuru TikTok'ta bir skandal daha! İslam düşmanı alçak canlı yayında kutsalımız Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2024 21:13
Güncelleme:17.07.2024 21:18
Ahlaksızlık çukuru haline gelen TikTok her geçen gün ayrı bir olayla gündemde gelmeye devam ediyor. Lağım çukuru TikTok'ta yayın yapan "HÜLAGÜ-HAN" mahlaslı alçak kutsalımız Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya çukuru TikTok’ta bir skandal daha!
Sosyal medya çukuru TikTok'ta bir skandal daha!
DEM Parti’nin İstanbul çıkarması!
DEM Parti’nin İstanbul çıkarması!
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu!
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu!
Türkiye’den Nijer’e 3 bakanla çıkarma
Türkiye'den Nijer'e 3 bakanla çıkarma
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Ayşe tatile çıksın parolasının hikayesi
“Ayşe tatile çıksın” parolasının hikayesi
Türkiye’den KKTC’ye çıkarma!
Türkiye'den KKTC’ye çıkarma!
Nijer’e kritik ziyaret!
Nijer'e kritik ziyaret!
TBMM Tarım Komisyonu’nda gerginlik
TBMM Tarım Komisyonu’nda gerginlik
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
Perde arkasını A Haber’de anlattı
Perde arkasını A Haber'de anlattı
Türkiye’den Nijer’e kritik ziyaret
Türkiye'den Nijer'e kritik ziyaret
Daha Fazla Video Göster