Sosyal devrim gibi vaatler! Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı. Sosyal devrim gibi vaatler arasında gençlere özel cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti, aile koruma kalkanı programı, aile ve gençlik bankası, gençlere ücretsiz internet müjdesi gibi önemli başlıklar yer aldı.

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

- ÜNİVERSİTELİYE BİLGİSAYAR, CEP TELEFONUNDA VERGİ MUAFİYETİ

- KAMUDA İŞE ALIMDA MÜLAKAT KALDIRILACAK

- AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

- YENİ EVLENEN ÇİFTLERE İKİ YIL GERİ ÖDEMESİZ 48 AY VADELİ 150 BİN TL'LİK FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

- EV KADINLARINA EMEKLİLİK DESTEĞİ VERİLECEK

- 5 YILDA 6 MİLYON İSTİHDAM SAĞLANACAK

- YILLIK BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 5,5

- ÖNCELİK DEPREMDE YIKILAN KENTLERE VERİLECEK