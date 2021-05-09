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Komandolar mağarada sıkıştırdı! Etkisiz hale getirildiler

A Haber
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Giriş: 09.05.2021 16:16
Güncelleme:09.05.2021 16:20
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandığı duyurdu. Çatışmada ise 5 PKK'lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika açıklamasına göre; Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandığı bildirildi. Yaşanan çatışmada ise 5 PKK'lı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

KOMANDOLAR BULDU, VURDU!

Bakanlığı resmi sosyal medya sayfası üzerinden yapılan açıklama "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kahraman Komandolarımız çatışmada 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Teröristler için hiç bir yer güvenli değil!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/XfM3eV387u

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2021

Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kahraman Komandolarımız çatışmada 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.https://t.co/aC7d9g2WIj#MSB #TSK pic.twitter.com/IDkUmSrsQ0

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2021

Bakanlıktan yapılan bir önceki açıklamada ise Gara'da 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Yapılan paylaşımda; "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerin kullanıldı.

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