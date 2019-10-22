Son dakika... Zirve sonrası Putin'den açıklama: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz |Video

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, kritik zirve sonrasında açıklamalarda bulundu. Önce Putin konuştu ve "Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz" dedi. İşte Putin'in açıklaması...

Görüşmede ilk sözü alan Putin şunları ifade etti:

Türkiye'nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.

Türk tarafının endişelerini paylaşıyoruz.

Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur.

Bölgede kapsayıcı bir diyalog olmalı.

İnsani yardım konusunu da görüştük.

Suriyeli göçmenler vatanlarına dönmeli.

Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.

Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak.

Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak.