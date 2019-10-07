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07.10.2019

Son dakika: YPG/PKK’lı teröristlerin sinsi planı! Korkudan bunu da yaptılar

Son dakika haberi: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Suriye’nin Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetleler dolaşmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump' la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Doğusu'na yapılacak operasyon için emir bekliyor.

SİNSİ PLAN!

PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn kentinde teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı. Bölgede bir evin etrafı tellerle çevrildiği gözükürken, sınıra yaklaşık 400 metre ilerinde çadır kuran teröristler muhtemelen çadırda canlı kalkan eylemi yapacakları izlenimi verdi.

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