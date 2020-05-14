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Son dakika: YKS sınavına girecek öğrencilerle ilgili yeni açıklama |Video

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Giriş: 14.05.2020 11:51
Güncelleme:14.05.2020 11:51
Son dakika haberi;İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ek genelge gönderdi. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak. Serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler ve çalışanları sokak kısıtlamasından muaf tutulacak.
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