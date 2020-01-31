31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.01.2020

Son dakika: Vuhan'daki Türk vatandaşlarını getirecek uçaktan ilk görüntüler |Video

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı. Ulan Batur'a inen ve yakıt ikmalinin ardından yeniden havalanacak askeri uçağın gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor. İşte ilk görüntüler.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı 'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını 'ye getirmek üzere ambulansa dönüştürülen ait A 400M askeri kargo uçağı, öğle saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Hayata geçirilen büyük tahliye operasyonu kapsamında, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağı, önceki gün 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanarak 'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına gelmişti.

Koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzemelerle ve tarafından Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan tıbbi malzemeleri taşıyan askeri uçak, alınan izinlerin ardından saat 12.05'te havalandı.

Önemli bir tahliye operasyonunda görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "uçan kale"nin Moğolistan'ın başkenti 'a ulaştığı öğrenildi.

Burada yapılacak yakıt ikmali sonrasında yeniden havalanacak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın, gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor.

2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve dönme taleplerini ileten Türk vatandaşı ile dost ülkelerin vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları, 'daki deprem sonrasında bölge halkının yaralarının sarılmasında da önemli görevler almıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Vuhan'daki Türkleri getirecek uçaktan ilk görüntüler
Vuhan'daki Türkleri getirecek uçaktan ilk görüntüler
CHP'li Başkan dindarları hedef aldı
CHP'li Başkan dindarları hedef aldı
Dünyada 'koronavirüs' alarmı!
Dünyada 'koronavirüs' alarmı!
Bakanlık duyurdu! Hepsi yok ediliyor
Bakanlık duyurdu! Hepsi yok ediliyor
Kılıçdaroğlu açıklama yaparken deprem oldu
Kılıçdaroğlu açıklama yaparken deprem oldu
İBB yöneticisinden skandal sözler!
İBB yöneticisinden skandal sözler!
Bakan Çavuşoğlu: Dönüm noktası olabilir
Bakan Çavuşoğlu: Dönüm noktası olabilir
Erdoğan'dan askeri harekat mesajı
Erdoğan'dan "askeri harekat" mesajı
'Koca Yusuf' yola çıktı...
'Koca Yusuf' yola çıktı...
Erdoğan'dan flaş Kudüs açıklaması
Erdoğan'dan flaş Kudüs açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'deprem vergisi' yanıtı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'deprem vergisi' yanıtı
Koronavirisü alarmı! Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
Koronavirisü alarmı! Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster