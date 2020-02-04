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04.02.2020

Son dakika: Van'da yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü! Vali son durumu A Haber'e açıkladı |Video

Son dakika haberine göre; Van Bahçesaray'da bir iş makinesi ve yolcu minibüsü çığ altında kaldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaşanan olayla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında aktardı. Bilmez, "Minibüs çığ altında kaldı bölgeye ekiple sevk edildi. Minibüsün içinde 10-15 arasında yolcu olduğu söyleniyor. Hava koşulları çalışmaları olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

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