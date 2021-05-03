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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan "Kanal İstanbul" açıklaması! Temelinin atılacağı tarihi A Haber'de açıkladı

A Haber
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Giriş: 03.05.2021 11:02
Güncelleme:03.05.2021 11:02
Son dakika haberi... A Haber, İstanbul trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli'nin kontrol merkezini görüntüledi. Detyayları A Haber İstanbul-Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de anlattı. Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesi ile açıklamalarda bulunarak temelinin atılacağı tarihi açıkladı.
Avrasya Tüneli nasıl izleniyor? AVRASYA TÜNELİ NASIL İZLENİYOR?
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