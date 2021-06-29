29 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: Turkuvaz Medya Merkezi'nde 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi! Tarımın geleceği konuşulacak
Son dakika haberi... Turkuvaz Medya Merkezi'nde bugün 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi düzenleniyor. Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı zirvede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.