28 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika: Türksat 5A göreve hazır! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberi... 8 Ocak'ta uzaya fırlatılan Türkiye'nin haberleşme uydusu "Türksat 5A" tüm testleri başarıyla geçti ve bugün düzenlenecek törenle tüm dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Her gün bir projenin bir taraftan açılışını bir taraftan temel atmasını yapıyoruz. Ülkemize gurur veren işler bunlar." dedi.