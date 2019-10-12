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12.10.2019

Son dakika: Türkiye'nin yüz nakli ile tanıdığı Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı |Video

Türkiye'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert, Bilecik'te bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Kiralık araçla, kente gelip saldırıyı gerçekleştirdiği, güvenlik kameralarından belirlenen Recep Sert ile diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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